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Ольга Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество
Украинка прокомментировала происходящее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала в Facebook решение МОК квалифицировать ее на Олимпийские игры-2024.
"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни.
Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное.
Благодарю каждого из вас. Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной. Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, максимально распространившие информацию.
Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло.
Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 в независимости как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха.
Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому. А наши бойцы ВСУ – это вообще любовь. Навсегда."
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