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Ольга Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество

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Украинка прокомментировала происходящее

Ольга Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан прокомментировала в Facebook решение МОК квалифицировать ее на Олимпийские игры-2024.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь мучительную боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна Героев на твою защиту и меняет все в твоей жизни.

Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной. Происходящее сейчас точно войдет в историю. Это что-то невероятное.

Благодарю каждого из вас. Спасибо каждой организации моей любимой Украины, кто стал рядом со мной. Благодарю каждого, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинские и международные медиа, максимально распространившие информацию.

Десятки тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением возымели действие на то, что сейчас произошло.

Международный олимпийский комитет позволит мне выступить на Олимпийских играх в Париже 2024 в независимости как завершится моя квалификация. Благодарю президента МОК Томаса Баха.

Вы все, мои дорогие, стали за меня, спасибо каждому. А наши бойцы ВСУ – это вообще любовь. Навсегда."

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В статье: Ольга Харлан
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