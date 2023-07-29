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Стало известно, благодаря кому Харлан вернули на чемпионат мира
Спасибо большое
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан
Итальянское издание La Repubblica отмечает, что такое решение Международная федерация приняла после обращения председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха.
На решение также повлиял
Напомним, что сборная Украины
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