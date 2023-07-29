Стало известно, благодаря кому Харлан вернули на чемпионат мира

Украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан допустили к командным соревнованиям на чемпионате мира 2023 после того, как нашу спортсменку дисквалифицировали в личном разряде. Об этом стало известно вчера, 28 июля.

Итальянское издание La Repubblica отмечает, что такое решение Международная федерация приняла после обращения председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

На решение также повлиял автоматический допуск Ольги к Олимпиаде 2024, после чего FIE начали искать способ вернуть украинку на мундиаль.