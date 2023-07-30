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Рута Мейлутите установила мировой рекорд по плаванию на ЧМ-2023
Литовская пловчиха завоевала второе золото на турнире
Фото: Getty Images
Литовская пловчиха Рута Мейлутите установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 50 метров брассом. В финале атлетка выиграла с результатом 29.16 секунды. Это быстрее на 00.78 секунды, чем Лилли Кинг, и на 00.88 за Бенедетту Пилато, предыдущих рекордсменок.
Мейлутите получила второе золото на ЧМ-2023 по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. До этого она победила в этом же виде плавания, но на 100 метров.
На уровне чемпионата мира Рута получила семь медалей: четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую.
2️⃣ World Records in two days! Ruta Meilutyte???????? bettered her WR by 0.14 on 50m breaststroke (29.16)????#AQUAFukuoka23 pic.twitter.com/JCFSFSFccO— World Aquatics (@WorldAquatics) July 30, 2023
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