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Рута Мейлутите установила мировой рекорд по плаванию на ЧМ-2023

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Литовская пловчиха завоевала второе золото на турнире

Рута Мейлутите установила мировой рекорд по плаванию на ЧМ-2023

Фото: Getty Images

Новина українською

Литовская пловчиха Рута Мейлутите установила мировой рекорд по плаванию на дистанции 50 метров брассом. В финале атлетка выиграла с результатом 29.16 секунды. Это быстрее на 00.78 секунды, чем Лилли Кинг, и на 00.88 за Бенедетту Пилато, предыдущих рекордсменок.

Мейлутите получила второе золото на ЧМ-2023 по водным видам спорта, который проходит в японской Фукуоке. До этого она победила в этом же виде плавания, но на 100 метров.

На уровне чемпионата мира Рута получила семь медалей: четыре золотых, две серебряных и одну бронзовую.

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В статье: плавание Рута Мейлутите
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