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Сборная Украины впервые за 8 лет не смогла завоевать ни одной медали на ЧМ по плаванию

Другие виды
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Неудачный сезон для нашей команды

Сборная Украины впервые за 8 лет не смогла завоевать ни одной медали на ЧМ по плаванию

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Фукуоке, Япония, завершился чемпионат мира по водным видам спорта.

Украинские пловцы не сумели получить награды для сборной Украины.

Из представителей нашей страны только Михаил Романчук прошел в финалы на дистанциях 800 и 1500 м свободным стилем, но за медали ЧМ-2023 побороться не сумел.

Впервые с 2015 года украинские пловцы возвращаются с чемпионата мира без наград.

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В статье: сборная Украины по баскетболу
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Источник:
Xsport.ua

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