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Сборная Украины впервые за 8 лет не смогла завоевать ни одной медали на ЧМ по плаванию
Неудачный сезон для нашей команды
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Фукуоке, Япония, завершился чемпионат мира по водным видам спорта.
Украинские пловцы не сумели получить награды для сборной Украины.
Из представителей нашей страны только Михаил Романчук прошел в финалы на дистанциях 800 и 1500 м свободным стилем, но за медали ЧМ-2023 побороться не сумел.
Впервые с 2015 года украинские пловцы возвращаются с чемпионата мира без наград.
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Источник:Xsport.ua
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