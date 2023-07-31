Сборная Украины впервые за 8 лет не смогла завоевать ни одной медали на ЧМ по плаванию

В Фукуоке, Япония, завершился чемпионат мира по водным видам спорта.

Украинские пловцы не сумели получить награды для сборной Украины.

Из представителей нашей страны только Михаил Романчук прошел в финалы на дистанциях 800 и 1500 м свободным стилем, но за медали ЧМ-2023 побороться не сумел.

Впервые с 2015 года украинские пловцы возвращаются с чемпионата мира без наград.