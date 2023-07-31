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Сборная Украины уступила Китаю в матче Универсиады
Наша студенческая сборная не смогла взять верх над соперниками
фото из свободных источников
В китайском Чэнду на Всемирной Универсиаде мужская студенческая сборная Украины по волейболу не смогла обыграть команду Китая. Матч завершился со счётом 0:3.
В стартовых двух партиях украинцы еще пытались завладеть преимуществом и в итоге они закончились со счётом 20:25 и 18:25, а вот третью партию наша команда просто отдала соперникам – 9:25.
Уже 2 августа сборная Украины сыграет против Японии, которая обыграла ранее Азербайджан (3:0).
Всемирная универсиада. Групповой раунд
Украина – Китай 0:3 (20:25, 18:25, 9:25)
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