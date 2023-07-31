Сборная Украины уступила Китаю в матче Универсиады

В китайском Чэнду на Всемирной Универсиаде мужская студенческая сборная Украины по волейболу не смогла обыграть команду Китая. Матч завершился со счётом 0:3.

В стартовых двух партиях украинцы еще пытались завладеть преимуществом и в итоге они закончились со счётом 20:25 и 18:25, а вот третью партию наша команда просто отдала соперникам – 9:25.

Уже 2 августа сборная Украины сыграет против Японии, которая обыграла ранее Азербайджан (3:0).

Всемирная универсиада. Групповой раунд

Украина – Китай 0:3 (20:25, 18:25, 9:25)