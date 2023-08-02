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Универсиада. Сборная Украины обыграла Японию и вышла в четвертьфинал соревнований
Украинцы провели отличный матч
фото из свободных источников
В китайском городе Ченду состоялись матчи третьего тура Всемирной студенческой Универсиады. В группе С играли сборные Украины и Японии.
Первый сет был за нашими волейболистами 25:23. Уже во втором игра перевернулась с ног на голову и теперь уже лидеровали японцы 25:20. После небольшого перерыва подопечные Сергея Коваленко сумели собратся и уверенно провести два сета.
Всемирная студенческая Универсиада. Мужчины. Группа С
Украина – Япония 3:1 (25:23, 20:25, 25:20, 25:20)
В четвертьфинале сборная Украины сыграет с Польшей, которая заняла 1 место в группе А.
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