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Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой июля

Другие виды
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Украинка провела невероятный матч

Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой июля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лучшей спортсменкой Украины в июле стала фехтовальщица Ольга Харлан.

Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 после того, как она не пожала руку россиянке Анне Смирновой, которая выступает под нейтральным флагом (15:7).

Лучшим юным спортсменом месяца назван пловец Александр Желтяков.

17-летний Желтяков является двукратным чемпионом и серебряным призером Чемпионата Европы по плаванию среди юниоров на дистанциях 100 м, 200 м и 50 м на спине.

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В статье: Ольга Харлан
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Источник:
sportarena

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