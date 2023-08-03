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Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой июля
Украинка провела невероятный матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Лучшей спортсменкой Украины в июле стала фехтовальщица Ольга Харлан.
Напомним, 27 июля украинскую фехтовальщицу Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира-2023 после того, как она не пожала руку россиянке Анне Смирновой, которая выступает под нейтральным флагом (15:7).
Лучшим юным спортсменом месяца назван пловец Александр Желтяков.
17-летний Желтяков является двукратным чемпионом и серебряным призером Чемпионата Европы по плаванию среди юниоров на дистанциях 100 м, 200 м и 50 м на спине.
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