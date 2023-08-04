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Анна Рыкун стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа

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Сумчанка в очередной раз показала потрясающий результат

Анна Рыкун стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа

Фото: Facebook Анна Рыкун

Новина українською

Сумчанка Анна Рыкун в пятый раз стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа в 2023 году.

В весовой категории до 63 кг она заняла первое место, показав результат 110 кг.

"Искренне спасибо всем за слова поддержки! Обнимаю всех, кто болел! Это была титаническая работа, тренировки в условиях войны - физическое истощение на фоне эмоционального и каждый раз новый вызов.", — так в Facebook написала Анна Рыкун после того, как она стала чемпионкой Европы.

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