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Анна Рыкун стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа
Сумчанка в очередной раз показала потрясающий результат
Фото: Facebook Анна Рыкун
Сумчанка Анна Рыкун в пятый раз стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа в 2023 году.
В весовой категории до 63 кг она заняла первое место, показав результат 110 кг.
"Искренне спасибо всем за слова поддержки! Обнимаю всех, кто болел! Это была титаническая работа, тренировки в условиях войны - физическое истощение на фоне эмоционального и каждый раз новый вызов.", — так в Facebook написала Анна Рыкун после того, как она стала чемпионкой Европы.
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