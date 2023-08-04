Анна Рыкун стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа

Сумчанка Анна Рыкун в пятый раз стала чемпионкой Европы по классическому жиму лежа в 2023 году.

В весовой категории до 63 кг она заняла первое место, показав результат 110 кг.

"Искренне спасибо всем за слова поддержки! Обнимаю всех, кто болел! Это была титаническая работа, тренировки в условиях войны - физическое истощение на фоне эмоционального и каждый раз новый вызов.", — так в Facebook написала Анна Рыкун после того, как она стала чемпионкой Европы.