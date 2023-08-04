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Украинская вице-чемпионка Олимпиады-2020 завершила карьеру

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Украинка приняла непростое решение

Украинская вице-чемпионка Олимпиады-2020 завершила карьеру

Фото: Еспресо

Новина українською

Вицечемпионка Токио-2020 Елена Старикова завершила карьеру.

В 2022 году Старикова получила две награды Евро в разделке и кейрине. В этом году Елена не участвовала в чемпионате Европы. Последними соревнованиями для Стариковой стал чемпионат Украины в этом году.

Напомним, что в апреле Старикова выиграла соревнования в Бельгии.

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В статье: Елена Старикова
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Источник:
Xsport.ua

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