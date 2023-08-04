Украинская вице-чемпионка Олимпиады-2020 завершила карьеру

Вицечемпионка Токио-2020 Елена Старикова завершила карьеру.

В 2022 году Старикова получила две награды Евро в разделке и кейрине. В этом году Елена не участвовала в чемпионате Европы. Последними соревнованиями для Стариковой стал чемпионат Украины в этом году.

Напомним, что в апреле Старикова выиграла соревнования в Бельгии.