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Сборная Украины завоевала 34 награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике
Браво, ребята
фото из свободных источников
С 26 июля по 3 августа в румынском Бухаресте прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике среди команд U-20 и U-23.
Сборная Украины выступила на мундиале очень достойно, положив в свой актив 34 награды разного сорта (12-12-10).
Золотыми призерами чемпионата стали Светлана Самуляк (3), Виталия Фелипов (2), Даниил Ченяков (1), Камила Конотоп (3), Мария Гангур (3).
Серебро в активе Андрея Ревко (2), Ольги Ивженко (3), Виталии Фелипов (1), Даниила Ченякова (1), Русланы Кузиковой (2), Ильи Москаленко (2), Дмитрия Курдыбахи (1).
Бронзовыми призерами стали Андрей Ревко (1), Анна Калашник (1), Максим Домбровский (3), Олег Николаенко (1), Анатолий Горидько (1), Владислав Прилипко (2).
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