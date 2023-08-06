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Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже экстренно отменили

Другие виды
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Причина довольно необычная

Этап Кубка мира по плаванию на открытой воде в Париже экстренно отменили

UA-Футбол
Новина українською

Четвертый этап Кубка мира по плаванию на открытой воде отменен. Об этом сообщает World Aquatics. Причина – неудовлетворительное состояние воды в реке Сена, где и должны были пройти соревнования.

Этот этап считался непосредственной подготовкой к Олимпиаде 2024, именно на этой реке разыграют медали главных игр четырехлетия.

"Качество воды осталось на уровне ниже стандартов сохранения здоровья пловцов" – говорится в сообщении.

World Aquatics понимает, что дальнейшие инфраструктурные проекты будут выполнены для улучшения качества воды в Сене перед Олимпийскими играми в следующем году.

World Aquatics с нетерпением ждет возможности для лучших пловцов на открытой воде соревноваться на Олимпиаде в центре города следующим летом. Исходя из этого уик-энда, очевидно, что дальнейшая работа необходима с [организаторами] Парижа-2024 и местными властями, чтобы обеспечить надежные планы для следующего года, - рассказал президент World Aquatics Хусейн Аль-Мусаллам.

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