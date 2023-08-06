Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харлан призналась, почему ее мучит совесть. Фото
Украинка слишком перфекционист
Фото: Red Bull
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка призналась, что сегодня ее замучила совесть – сегодня ее спортзал оказался закрыт, и украинка думала пропустить тренировку. Однако Ольга нашла выход из ситуации – решила держать физическую форму дома. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Известный в прошлом игрок Карпат возглавит дубль львовян, играющий во Второй лиге
- Манчестер Сити - Арсенал. Анонс и прогноз на матч за Суперкубок Англии на 06.08.2023
- Россия за последние сутки выпустила по Украине 70 ракет и шахедов. Известно, сколько сбила ПВО
- СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка героя первого тура в составе Полесья. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн