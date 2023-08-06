Харлан призналась, почему ее мучит совесть. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка призналась, что сегодня ее замучила совесть – сегодня ее спортзал оказался закрыт, и украинка думала пропустить тренировку. Однако Ольга нашла выход из ситуации – решила держать физическую форму дома. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.