Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Международная федерация тяжелой атлетики не допустила российских спортсменов к ЧМ-2023
Соревнования стартуют 4 сентября
фото из свободных источников
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила российских спортсменов к чемпионату мира-2023 года. Об этом пишет пресс-служба организации.
Соревнования пройдут с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Напомним, что сборная Украины завоевала 34 медали на чемпионате Европы 2023 по тяжелой атлетике среди юниоров.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Sport.ua
Популярное сейчас
- Месси за 4 матча стал 4-м лучшим бомбардиром в истории Интер Майами
- Бенфика договорилась с Шахтером о трансфере Трубина
- Результаты жеребьевки плей-офф квалификации Лиги чемпионов
- Сборная Украины завоевала 34 награды на чемпионате мира по тяжелой атлетике
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн