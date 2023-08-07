Международная федерация тяжелой атлетики не допустила российских спортсменов к ЧМ-2023

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила российских спортсменов к чемпионату мира-2023 года. Об этом пишет пресс-служба организации.

Соревнования пройдут с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, что сборная Украины завоевала 34 медали на чемпионате Европы 2023 по тяжелой атлетике среди юниоров.