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Сборная Украины по велоспорту заняла 15-е место в смешанной гонке с раздельным стартом на ЧМ-2023

Другие виды
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Наша команда отстала от лидера на 6 минут

Сборная Украины по велоспорту заняла 15-е место в смешанной гонке с раздельным стартом на ЧМ-2023

Фото:facebook.com/ucfukraine

Новина українською

Сборная Швейцарии по велоспорту выиграла смешанную гонку с раздельным стартом на чемпионате мира 2023 года в Шотландии.

Швейцарцы защитили свой титул годичной давности.

Серебро и бронзу завоевали команды Франции и Германии соответственно.

Сборную Украины представляли Юлия Бирюкова, Дарья Нагуляк, Ольга Шекель, Виталий Новаковский, Дмитрий Популан и Максим Белый, которые заняла 15-е место из 18 команд, уступив победителям на 6 минут и 44 секунды.

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Источник:
Sport.ua

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