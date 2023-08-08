Сборная Украины по велоспорту заняла 15-е место в смешанной гонке с раздельным стартом на ЧМ-2023

Сборная Швейцарии по велоспорту выиграла смешанную гонку с раздельным стартом на чемпионате мира 2023 года в Шотландии.

Швейцарцы защитили свой титул годичной давности.

Серебро и бронзу завоевали команды Франции и Германии соответственно.

Сборную Украины представляли Юлия Бирюкова, Дарья Нагуляк, Ольга Шекель, Виталий Новаковский, Дмитрий Популан и Максим Белый, которые заняла 15-е место из 18 команд, уступив победителям на 6 минут и 44 секунды.