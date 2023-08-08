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Ольга Харлан: Люди с других стран не понимают, что такое война, не чувствуют этого

Другие виды
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И это действительно так

Ольга Харлан: Люди с других стран не понимают, что такое война, не чувствуют этого

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская саблистка Ольга Харлан, отказавшаяся пожимать руку россиянке Анне Смирновой сравнила этот поступок с поступком Элины Светолиной в 1/4 финала "Ролан Гаррос".

"На меня также многие другие страны возмутились. После того, как это произошло. Люди не понимают что для нас это: не понимают, что такое война, не чувствуют этого.

Многие это почувствовали, но не смогли себя поставить так, чтобы выразить позицию должным образом. Это всегда будет, к сожалению, - сказала Харлан.

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В статье: Ольга Харлан
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