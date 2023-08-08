Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ольга Харлан: Люди с других стран не понимают, что такое война, не чувствуют этого
И это действительно так
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская саблистка Ольга Харлан, отказавшаяся пожимать руку россиянке Анне Смирновой сравнила этот поступок с поступком Элины Светолиной в 1/4 финала "Ролан Гаррос".
"На меня также многие другие страны возмутились. После того, как это произошло. Люди не понимают что для нас это: не понимают, что такое война, не чувствуют этого.
Многие это почувствовали, но не смогли себя поставить так, чтобы выразить позицию должным образом. Это всегда будет, к сожалению, - сказала Харлан.
Популярное сейчас
- Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- Гениальный хитрец: Месси забил за Майами со штрафного, нарушив правила
- В ГБР подсчитали количество уголовных дел, связанных с злоупотреблениями военкоматов
- Харлан призналась, почему ее мучит совесть. Фото
- Мбаппе взорвал соцсети новым нарядом. Фанаты увидели намек на новый клуб. ФОТО
- Сто лет не виделись. Милевский почтил память легенды Динамо на кладбище. ФОТО