Ольга Харлан: Люди с других стран не понимают, что такое война, не чувствуют этого

Украинская саблистка Ольга Харлан, отказавшаяся пожимать руку россиянке Анне Смирновой сравнила этот поступок с поступком Элины Светолиной в 1/4 финала "Ролан Гаррос".

"На меня также многие другие страны возмутились. После того, как это произошло. Люди не понимают что для нас это: не понимают, что такое война, не чувствуют этого.

Многие это почувствовали, но не смогли себя поставить так, чтобы выразить позицию должным образом. Это всегда будет, к сожалению, - сказала Харлан.