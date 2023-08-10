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Ольга Машенкова принесла серебро сборной Украины в заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике

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Ольга Машенкова принесла серебро сборной Украины в заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике

Фото: Міністерство молоді та спорту України

Новина українською

Ольга Машаненкова принесла сборной Украины серебро в заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике U20 в израильском Иерусалиме.

Украинская легкоатлетка из Ровно финишировала второй в беге на 400 метров с барьерами, показав результат 56,83 секунды.

Следует отметить, что для победы Машаненковой не хватило 0.25 секунды. Первую строчку пьедестала заняла Моа Гранат из Швеции. Бронзовую награду взяла румынка Александра Стефания Ута.

Выступление на легкоатлетическом юниорском Евро украинцы завершают с четырьмя медалями: 2 золотые, 1 серебряная и 1 бронзовая.

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