  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. КМ по шахматам. Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк, Карлсен сравнял счёт
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

КМ по шахматам. Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк, Карлсен сравнял счёт

Другие виды
(1 голосов)

Украинские шахматисты поборются за победу

КМ по шахматам. Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк, Карлсен сравнял счёт

фото из свободных источников

Новина українською

В Баку, столице Азербайджана, проходит Кубок мира 2023 года по шахматам.

В 1/16 финала Руслан Пономарев проиграл микроматч из Венгрии Ференцу Беркешу и выбыл из турнира.

Василий Иванчук сыграл вничью две основные партии с Вахапом Шаналом из Турции. Впоследствии будет тай-брейк с укороченным контролем времени.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с трудом обыграл 18-летнего представителя Германии Винсента Каймера (34 номер рейтинга).

Сестры Анна Музычук и Мария Музычук сыграли вничью, теперь они проведут тай-брейк.

Кубок мира по шахматам 2023 года пройдет с 30 июля по 24 августа.

По теме
yellow-arrow
Ольга Машаненкова принесла серебро сборной Украины в заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике
yellow-arrow
Женская сборная Украины по волейболу одержала победу в первом контрольном матче
yellow-arrow
Ольга Харлан: Люди с других стран не понимают, что такое война, не чувствуют этого
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Музычук Мария Музычук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде