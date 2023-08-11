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КМ по шахматам. Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк, Карлсен сравнял счёт
Украинские шахматисты поборются за победу
фото из свободных источников
В Баку, столице Азербайджана, проходит Кубок мира 2023 года по шахматам.
В 1/16 финала Руслан Пономарев проиграл микроматч из Венгрии Ференцу Беркешу и выбыл из турнира.
Василий Иванчук сыграл вничью две основные партии с Вахапом Шаналом из Турции. Впоследствии будет тай-брейк с укороченным контролем времени.
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен с трудом обыграл 18-летнего представителя Германии Винсента Каймера (34 номер рейтинга).
Сестры Анна Музычук и Мария Музычук сыграли вничью, теперь они проведут тай-брейк.
Кубок мира по шахматам 2023 года пройдет с 30 июля по 24 августа.
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