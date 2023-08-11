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Василий Иванчук сыграет с действующим чемпионом мира в 1/8 соревнований Кубка мира ФИДЕ

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Желаем удачи нашему спортсмену

Василий Иванчук сыграет с действующим чемпионом мира в 1/8 соревнований Кубка мира ФИДЕ

Новина українською

В Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа проходит Кубок мира ФИДЕ по шахматам. Определились все пары участников 1/8 финала этого турнира.

Кубок мира по шахматам, 1/8 финала:

Магнус Карлсен (Норвегия) – Василий Иванчук (Украина);

Ян Непомнящий (Россия) – Видит Сантош Гуджрати (Индия);

Фабиано Каруана (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);

Леньер Домингес (США) – Алексей Сарана (Сербия);

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ференц Беркеш (Венгрия);

Ван Хао (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия);

Нильс Гранделиус (Швеция) – Арджун Эригайси (Индия);

Ниджат Абасов (Азербайджан) – Салем Салех (ОАЭ).

Матчи 1/8 финала стартуют 12 августа в 14:00

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