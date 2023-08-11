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Василий Иванчук сыграет с действующим чемпионом мира в 1/8 соревнований Кубка мира ФИДЕ
Желаем удачи нашему спортсмену
В Баку (Азербайджан) с 30 июля по 24 августа проходит Кубок мира ФИДЕ по шахматам. Определились все пары участников 1/8 финала этого турнира.
Кубок мира по шахматам, 1/8 финала:
Магнус Карлсен (Норвегия) – Василий Иванчук (Украина);
Ян Непомнящий (Россия) – Видит Сантош Гуджрати (Индия);
Фабиано Каруана (США) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша);
Леньер Домингес (США) – Алексей Сарана (Сербия);
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) – Ференц Беркеш (Венгрия);
Ван Хао (Китай) – Гукеш Доммараджу (Индия);
Нильс Гранделиус (Швеция) – Арджун Эригайси (Индия);
Ниджат Абасов (Азербайджан) – Салем Салех (ОАЭ).
Матчи 1/8 финала стартуют 12 августа в 14:00
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