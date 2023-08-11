  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой месяца
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой месяца

Другие виды
(1 голосов)

Украинка отлично показала себя на чемпионате мира

Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой месяца

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 10 августа, в Олимпийском доме состоялось награждение победителей конкурса "Лучший спортсмен месяца" по итогам июля 2023 года.

Награды НОК Украины получили:

"Лучшая спортсменка июля-2023" - фехтовальщица Ольга Харлан,

"Лучший юный спортсмен июля-2023" – пловец Александр Желтяков,

"Лучший тренер юного спортсмена июля-2023" – Александр Кулик

Федерация фехтования Украины – за подготовку лучшей спортсменки июля-2023, а также за принципиальную позицию и системную работу по недопущению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, активную поддержку Ольги Харлан в вопросе восстановления справедливости по поводу ее необоснованной дисквалификации во время чемпионата мира в итальянском Милане.

По теме
yellow-arrow
Василий Иванчук сыграет с действующим чемпионом мира в 1/8 соревнований Кубка мира ФИДЕ
yellow-arrow
КМ по шахматам. Иванчука и сестер Музычук ждет тай-брейк, Карлсен сравнял счёт
yellow-arrow
Ольга Машаненкова принесла серебро сборной Украины в заключительный день чемпионата Европы по легкой атлетике
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде