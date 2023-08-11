Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой месяца

Сегодня, 10 августа, в Олимпийском доме состоялось награждение победителей конкурса "Лучший спортсмен месяца" по итогам июля 2023 года.

Награды НОК Украины получили:

"Лучшая спортсменка июля-2023" - фехтовальщица Ольга Харлан,

"Лучший юный спортсмен июля-2023" – пловец Александр Желтяков,

"Лучший тренер юного спортсмена июля-2023" – Александр Кулик

Федерация фехтования Украины – за подготовку лучшей спортсменки июля-2023, а также за принципиальную позицию и системную работу по недопущению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, активную поддержку Ольги Харлан в вопросе восстановления справедливости по поводу ее необоснованной дисквалификации во время чемпионата мира в итальянском Милане.