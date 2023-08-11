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Ольга Харлан признана лучшей спортсменкой месяца
Украинка отлично показала себя на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 августа, в Олимпийском доме состоялось награждение победителей конкурса "Лучший спортсмен месяца" по итогам июля 2023 года.
Награды НОК Украины получили:
"Лучшая спортсменка июля-2023" - фехтовальщица Ольга Харлан,
"Лучший юный спортсмен июля-2023" – пловец Александр Желтяков,
"Лучший тренер юного спортсмена июля-2023" – Александр Кулик
Федерация фехтования Украины – за подготовку лучшей спортсменки июля-2023, а также за принципиальную позицию и системную работу по недопущению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, активную поддержку Ольги Харлан в вопросе восстановления справедливости по поводу ее необоснованной дисквалификации во время чемпионата мира в итальянском Милане.
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