Анна Музычук сыграет на Турнире Претенденток

Украинка Анна Музычук сумела выйти в полуфинал Кубка мира.

Благодаря этой победе украинка квалифицировалась на Турнир Претенденток.

Напомним, что пройдет в 2024 году. На соревнованиях в Азербайджане разыгрываются 3 квоты к ТП-2024, но одна из полуфиналисток, Александра Горячкина, уже получила свою путевку благодаря второму месту в общем зачете Гран-При-2022/23.

За финал Кубка мира Музычук сразится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.