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Анна Музычук сыграет на Турнире Претенденток
Уверенный матч в исполнении украинки
Фото: UATV
Украинка Анна Музычук сумела выйти в полуфинал Кубка мира.
Благодаря этой победе украинка квалифицировалась на Турнир Претенденток.
Напомним, что пройдет в 2024 году. На соревнованиях в Азербайджане разыгрываются 3 квоты к ТП-2024, но одна из полуфиналисток, Александра Горячкина, уже получила свою путевку благодаря второму месту в общем зачете Гран-При-2022/23.
За финал Кубка мира Музычук сразится с представительницей Болгарии Нургюл Салимовой.
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Источник:Xsport.ua
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