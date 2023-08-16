Ольга Харлан показала фото с Валерием Залужным

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан опубликовала сообщение на своей странице в Instagram. Украинская фехтовальщица сфотографировалась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Сказал, что все будет хорошо", - написала украинка под корреспонденцией.