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Ольга Харлан показала фото с Валерием Залужным

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Фехтовальщица опубликовала фото в Инстаграме

Ольга Харлан показала фото с Валерием Залужным

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лидер сборной Украины по фехтованию Ольга Харлан опубликовала сообщение на своей странице в Instagram. Украинская фехтовальщица сфотографировалась с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным.

"Сказал, что все будет хорошо", - написала украинка под корреспонденцией.

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В статье: Ольга Харлан
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