Бывший врач Британской федерации велоспорта дисквалифицировали на четыре года

Бывший врач Британской федерации велоспорта и Team Sky Ричард Фримен отстранён от любой спортивной деятельности на четыре года, сообщает Associated Press.

Такое решение было вынесено независимым трибуналом национальной антидопинговой комиссии за хранение доктором запрещённого вещества и из-за двух отдельных обвинений в фальсификациях.

Независимый трибунал заявил, что Фримен намеревался предоставить запрещённое вещество одному или нескольким своим спортсменам, когда в мае 2011 года заказал 30 пакетиков "Тестогеля", содержащего запрещённый тестостерон.