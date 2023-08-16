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Бывший врач Британской федерации велоспорта дисквалифицировали на четыре года

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Он предоставлял допинг спортсменам

Бывший врач Британской федерации велоспорта дисквалифицировали на четыре года

Фото: olympicchannel

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Бывший врач Британской федерации велоспорта и Team Sky Ричард Фримен отстранён от любой спортивной деятельности на четыре года, сообщает Associated Press.

Такое решение было вынесено независимым трибуналом национальной антидопинговой комиссии за хранение доктором запрещённого вещества и из-за двух отдельных обвинений в фальсификациях.

Независимый трибунал заявил, что Фримен намеревался предоставить запрещённое вещество одному или нескольким своим спортсменам, когда в мае 2011 года заказал 30 пакетиков "Тестогеля", содержащего запрещённый тестостерон.

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