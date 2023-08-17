  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира

Другие виды
(1 голосов)

Украинка не сумела выйти в финал

Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира

Фото: UATV

Новина українською

Анна Музычук и Нургюл Салимова провели полуфинальный матч Кубка мира.

Первая серия рапида завершилась победами обеих шахматисток, во втором секторе представительница Болгарии одержала победу благодаря временному лимиту.

Украинка пыталась атаковать соперницу, но сумела вырвать победу.

В финале Салимова сыграет с Александрой Гарячкиной, а Анна в бронзовом финале сыграет с Тань Чжуньи.

По теме
yellow-arrow
Бывший врач Британской федерации велоспорта дисквалифицировали на четыре года
yellow-arrow
Ольга Харлан показала фото с Валерием Залужным
yellow-arrow
Анна Музычук сыграет на Турнире Претенденток
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Анна Музычук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Xsport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде