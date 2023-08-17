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Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира
Украинка не сумела выйти в финал
Фото: UATV
Анна Музычук и Нургюл Салимова провели полуфинальный матч Кубка мира.
Первая серия рапида завершилась победами обеих шахматисток, во втором секторе представительница Болгарии одержала победу благодаря временному лимиту.
Украинка пыталась атаковать соперницу, но сумела вырвать победу.
В финале Салимова сыграет с Александрой Гарячкиной, а Анна в бронзовом финале сыграет с Тань Чжуньи.
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Источник:Xsport.ua
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