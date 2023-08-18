Женская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы: расписание матчей

Женская сборная Украины по волейболу в пятницу, 18 августа, в 18:00 начнет свой первый матч группового этапа чемпионата Европы 2023 с командой Сербии.

Турнир проходит с 15 августа по 3 сентября в Бельгии, Италии, Эстонии и Германии.

Украинская сборная попала в группу А, которая будет базироваться в бельгийском Генте. Кроме хозяек площадки, соперницами украинок будут команды Словении, Сербии, Польши и Венгрии.

Для выхода в 1/8 финала подопечным Ивана Петкова необходимо попасть в четверку лучших в своем секстете.

Расписание матчей женской сборной Украины на Евро-2023: