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Женская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы: расписание матчей

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Турнир пройдет в четырех странах

Женская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы: расписание матчей

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

Новина українською

Женская сборная Украины по волейболу в пятницу, 18 августа, в 18:00 начнет свой первый матч группового этапа чемпионата Европы 2023 с командой Сербии.

Турнир проходит с 15 августа по 3 сентября в Бельгии, Италии, Эстонии и Германии.

Украинская сборная попала в группу А, которая будет базироваться в бельгийском Генте. Кроме хозяек площадки, соперницами украинок будут команды Словении, Сербии, Польши и Венгрии.

Для выхода в 1/8 финала подопечным Ивана Петкова необходимо попасть в четверку лучших в своем секстете.

Расписание матчей женской сборной Украины на Евро-2023:

  • 18 августа, пятница: 18:00 Сербия – Украина
  • 19 августа, суббота: 18:00 Украина – Венгрия
  • 21 августа, понедельник: 21:00 Бельгия – Украина
  • 23 августа, среда: 18:00 Украина – Словения
  • 24 августа, четверг: 18:00 Польша – Украина.
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В статье: волейбол женская сборная Украины по волейболу
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