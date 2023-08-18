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Женская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы: расписание матчей
Турнир пройдет в четырех странах
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Женская сборная Украины по волейболу в пятницу, 18 августа, в 18:00 начнет свой первый матч группового этапа чемпионата Европы 2023 с командой Сербии.
Турнир проходит с 15 августа по 3 сентября в Бельгии, Италии, Эстонии и Германии.
Украинская сборная попала в группу А, которая будет базироваться в бельгийском Генте. Кроме хозяек площадки, соперницами украинок будут команды Словении, Сербии, Польши и Венгрии.
Для выхода в 1/8 финала подопечным Ивана Петкова необходимо попасть в четверку лучших в своем секстете.
Расписание матчей женской сборной Украины на Евро-2023:
- 18 августа, пятница: 18:00 Сербия – Украина
- 19 августа, суббота: 18:00 Украина – Венгрия
- 21 августа, понедельник: 21:00 Бельгия – Украина
- 23 августа, среда: 18:00 Украина – Словения
- 24 августа, четверг: 18:00 Польша – Украина.
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