Женская сборная Украины по волейболу уступила Сербии в стартовом матче группового этапа ЧЕ

В пятицу, 18 августа женская сборная Украины по волейболу усупила в матче 1 тура чемпионата Европы. Соперником нашей команды была Польша.

Номинальные хозяева хорошо начали матч и благодаря уверенной игре выиграли первый сет со счётом 25:14. Во втором перемен не произошло и победа снова была за сербами. В решющей партии наша команда попыталась отыграться, но боевого настроя надолго не хватило и в итоге победа осталась за сборной Сербии.

Чемпионат Европы. 1-тур. Група А

Сербия - Украина 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)