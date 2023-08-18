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Женская сборная Украины по волейболу уступила Сербии в стартовом матче группового этапа ЧЕ
Наша команда не смогла навязать борьбу
Фото: volleyballworld.com
В пятицу, 18 августа женская сборная Украины по волейболу усупила в матче 1 тура чемпионата Европы. Соперником нашей команды была Польша.
Номинальные хозяева хорошо начали матч и благодаря уверенной игре выиграли первый сет со счётом 25:14. Во втором перемен не произошло и победа снова была за сербами. В решющей партии наша команда попыталась отыграться, но боевого настроя надолго не хватило и в итоге победа осталась за сборной Сербии.
Чемпионат Европы. 1-тур. Група А
Сербия - Украина 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)
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