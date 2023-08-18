  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Женская сборная Украины по волейболу уступила Сербии в стартовом матче группового этапа ЧЕ
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Женская сборная Украины по волейболу уступила Сербии в стартовом матче группового этапа ЧЕ

Другие виды
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда не смогла навязать борьбу

Женская сборная Украины по волейболу уступила Сербии в стартовом матче группового этапа ЧЕ

Фото: volleyballworld.com

Новина українською

В пятицу, 18 августа женская сборная Украины по волейболу усупила в матче 1 тура чемпионата Европы. Соперником нашей команды была Польша.

Номинальные хозяева хорошо начали матч и благодаря уверенной игре выиграли первый сет со счётом 25:14. Во втором перемен не произошло и победа снова была за сербами. В решющей партии наша команда попыталась отыграться, но боевого настроя надолго не хватило и в итоге победа осталась за сборной Сербии.

Чемпионат Европы. 1-тур. Група А

Сербия - Украина 3:0 (25:14, 25:19, 25:16)

По теме
yellow-arrow
Сербия - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча
yellow-arrow
Женская сборная Украины по волейболу стартует на чемпионате Европы: расписание матчей
yellow-arrow
Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде