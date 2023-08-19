Бубка получил Золотую награду World Athletics и попрощался с организацией

Легенда мирового спорта, украинец Сергей Бубка поблагодарил президента World Athletics Себастьяна Коу за Золотую награду за заслуги и почетное пожизненное членство в организации.

"То, чего я достиг, то, что я делаю, я делаю сердцем и душой для нашего великолепного вида спорта. Я очень ценю всех коллег, которые были вместе столько лет, моего тренера, мою семью и, конечно, вас, мою семью.

Мы прошли через очень тяжелое и сложное время, Себ получил президентство в самый трудный период нашей истории, и есть много реформ, много изменений, много прогресса.

Вы видите сегодня, что мы сильны, объединены. Наше будущее зависит от нашей силы быть едиными" – сказал он.

Напомним, что в течение 22 лет Бубка возглавлял World Athletics. В этом году он отказался выдвигать свою кандидатуру на этот пост.