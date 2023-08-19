Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бубка получил Золотую награду World Athletics и попрощался с организацией
Он возглавлял ее 22 года
фото - Getty Images
Легенда мирового спорта, украинец Сергей Бубка поблагодарил президента World Athletics Себастьяна Коу за Золотую награду за заслуги и почетное пожизненное членство в организации.
"То, чего я достиг, то, что я делаю, я делаю сердцем и душой для нашего великолепного вида спорта. Я очень ценю всех коллег, которые были вместе столько лет, моего тренера, мою семью и, конечно, вас, мою семью.
Мы прошли через очень тяжелое и сложное время, Себ получил президентство в самый трудный период нашей истории, и есть много реформ, много изменений, много прогресса.
Вы видите сегодня, что мы сильны, объединены. Наше будущее зависит от нашей силы быть едиными" – сказал он.
Напомним, что в течение 22 лет Бубка возглавлял World Athletics. В этом году он отказался выдвигать свою кандидатуру на этот пост.
Популярное сейчас
- Отправился на матч с Панатинаикосом и пока не вернулся. Журналист рассказал, как Довбик выехал в Испанию во время военного положения
- Директор Шахтера: У нас были игроки, которые в начале вторжения пошли в тероборону
- Черноморец подписал атакующего бразильца Дада
- Анна Музычук поспорит за бронзу в финале Кубка мира
- Как сейчас выглядит и чем занимается легендарный Роналдиньо. ФОТО
- Жена Лунина рассказала о реакции мужа на переход Кепы в Реал. ФОТО
Новости по теме
- 22:23 Украинские Наталья Добрынская заняла место Бубки в World Athletics
- 19:42 Украинские СБУ проводит досудебное расследование относительно Сергея Бубки - его подозревают в ведении бизнеса с оккупантами
- 18:19 Украинские Андрей Шевченко стал вице-президентом НОК Украины. Футболист вошел в Исполком организации