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Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Венгрией на чемпионате Европы 2023

Другие виды
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Болеем за наших девушек

Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Венгрией на чемпионате Европы 2023

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 19 августа, женская национальная сборная Украины по волейболу продолжит выступления на чемпионате Европы 2023.

В 18:00 по киевскому времени подопечные Ивана Петкова встретятся с командой Венгрии. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Суспільне Спорт.

Вчера украинские девушки проиграли команде Сербии (0:3). Отметим, что соперницами наших волейболисток станут также сборные Польши, Бельгии и Словении.

Напомним, что чемпионат Европы 2023 по волейболу проходит в четырех странах (Бельгии, Эстонии, Германии и Италии) с 15 августа по 3 сентября.

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В статье: женская сборная Украины по волейболу
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