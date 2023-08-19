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Волейбол. Сегодня Украина сыграет с Венгрией на чемпионате Европы 2023
Болеем за наших девушек
Сегодня, 19 августа, женская национальная сборная Украины по волейболу продолжит выступления на чемпионате Европы 2023.
В 18:00 по киевскому времени подопечные Ивана Петкова встретятся с командой Венгрии. Прямую трансляцию поединка можно посмотреть на канале Суспільне Спорт.
Вчера украинские девушки
Напомним, что чемпионат Европы 2023 по волейболу проходит в четырех странах (Бельгии, Эстонии, Германии и Италии) с 15 августа по 3 сентября.
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