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Харлан жестко прокомментировала обстрел Чернигова. Фото
Мы отомстим
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала обстрел российскими террористами города Чернигов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Отметим, что в настоящее время от ракеты, попавшей в самый центр города, погибли 7 человек, ранения получили 90 человек, 12 из которых – дети.
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