Харлан жестко прокомментировала обстрел Чернигова. Фото

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала обстрел российскими террористами города Чернигов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что в настоящее время от ракеты, попавшей в самый центр города, погибли 7 человек, ранения получили 90 человек, 12 из которых – дети.