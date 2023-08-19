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Харлан жестко прокомментировала обстрел Чернигова. Фото

Другие виды
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Мы отомстим

Харлан жестко прокомментировала обстрел Чернигова. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, чемпионка мира и олимпийская чемпионка Ольга Харлан прокомментировала обстрел российскими террористами города Чернигов. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.

Отметим, что в настоящее время от ракеты, попавшей в самый центр города, погибли 7 человек, ранения получили 90 человек, 12 из которых – дети.

Харлан жестко прокомментировала обстрел Чернигова. Фото - изображение 1

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В статье: Ольга Харлан
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