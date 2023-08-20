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Украинка Костевич – вице-чемпионка мира в стрельбе из малокалиберного пистолета
Браво, Елена
Украинка Елена Костевич стала серебряным призером чемпионата мира 2023 в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров.
Наша спортсменка стала второй с показателем 31 пораженная мишень. Золото досталось представительнице Бельгии Дорин Венекамп (40 мишеней), а ТОП 3 замкнула латвийка Агате Расмане (25 мишеней).
Эта медаль стала первой для Украины на мировом первенстве в Баку (Азербайджан). Персонально для Елены эта медаль – вторая в данной дисциплине – в 2018 году украинка стала чемпионкой мира.
На уровне чемпионата мира у Елены уже шесть наград.
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