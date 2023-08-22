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Денис Кушниров принес Украине лицензию на Олимпиаду-2024 в стрельбе
Украинцу пришлось хорошенько поработать
Фото: Getty Images
Денис Кушниров получил олимпийскую лицензию на чемпионате мира-2023 по пулевой стрельбе.
В стрельбе из малокалиберного пистолета на 25 м Кушниров пробился в финал, благодаря чему получил путевку на Олимпиаду-2024.
Стоит отметить, что это уже не первые Игры для Дениса, ранее в Лондоне в 2012 году он не смог пройти квалификацию в стрельбе из пневматического пистолета.
В преддверии старта ЧМ-2023 по стрельбе, который продолжается в азербайджанском Баку, у Украины были четыре олимпийские лицензии в трех видах оружия. Путевки для страны на Олимпиаде-2024 получили Сергей Кулиш (винтовка из трех положений, 50 метров), Павел Коростилев и Елена Костевич (пневматический пистолет, 10 метров), а также Ирина Маловичко (скит).
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