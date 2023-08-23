Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2023

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал в тройном прыжке на чемпионате мира 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В первой попытке украинка показала результат 14:55 метра и вышла в финал со второго места.

Чемпионат мира по легкой атлетике. Тройной скачок. Квалификация

1. Шаниека Риккетс (Ямайка) – 14,67

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,55

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,50