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Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2023

Другие виды
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В тройном прыжке украинка была одной из лучших

Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2023

Фото: УНИАН

Новина українською

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал в тройном прыжке на чемпионате мира 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В первой попытке украинка показала результат 14:55 метра и вышла в финал со второго места.

Чемпионат мира по легкой атлетике. Тройной скачок. Квалификация

1. Шаниека Риккетс (Ямайка) – 14,67

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,55

3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,50

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В статье: Марина Бех-Романчук
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Источник:
Xsport.ua

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