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Марина Бех-Романчук вышла в финал ЧМ-2023
В тройном прыжке украинка была одной из лучших
Фото: УНИАН
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал в тройном прыжке на чемпионате мира 2023, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В первой попытке украинка показала результат 14:55 метра и вышла в финал со второго места.
Чемпионат мира по легкой атлетике. Тройной скачок. Квалификация
1. Шаниека Риккетс (Ямайка) – 14,67
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,55
3. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,50
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Источник:Xsport.ua
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