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Виктория Оноприенко принесла ещё одну лицензию для сборной Украины на ОИ-2024
Украинка показала хороший результат
facebook.com/team.ukraine.rg
Украинская гимнастка Виктория Оноприенко одержала победуи принесла сборной Украины лицензию в художественной гимнастике на Олимпийские игры-2024 в Париже.
В испанской Валенсии наша спортсменка попала в топ-14 по итогам квалификации личного многоборья.
Всего в активе нашей команды 25 лицензий на Олимпийские игры-2024.
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Источник:Суспільне
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