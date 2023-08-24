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Виктория Оноприенко принесла ещё одну лицензию для сборной Украины на ОИ-2024

Другие виды
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Украинка показала хороший результат

Виктория Оноприенко принесла ещё одну лицензию для сборной Украины на ОИ-2024

facebook.com/team.ukraine.rg

Новина українською

Украинская гимнастка Виктория Оноприенко одержала победуи принесла сборной Украины лицензию в художественной гимнастике на Олимпийские игры-2024 в Париже.

В испанской Валенсии наша спортсменка попала в топ-14 по итогам квалификации личного многоборья.

Всего в активе нашей команды 25 лицензий на Олимпийские игры-2024.

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В статье: Виктория Оноприенко
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Источник:
Суспільне

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