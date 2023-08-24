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Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц в 1/8 финала ЧЕ
Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе
Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.
Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Пары 1/8 финала:
- Нидерланды – Швейцария
- Болгария – Словакия
- Сербия – Швеция
- Чехия — Украина
- Италия — Испания
- Франция — Румыния
- Турция — Бельгия
- Польша – Германия.
Напомним, что чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.
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