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Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц в 1/8 финала ЧЕ

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Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе

Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц в 1/8 финала ЧЕ

Новина українською

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Пары 1/8 финала:

  • Нидерланды – Швейцария
  • Болгария – Словакия
  • Сербия – Швеция
  • Чехия — Украина
  • Италия — Испания
  • Франция — Румыния
  • Турция — Бельгия
  • Польша – Германия.

Напомним, что чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.

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В статье: чемпионат Европы по волейболу
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