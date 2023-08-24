Женская сборная Украины по волейболу узнала соперниц в 1/8 финала ЧЕ

Определились все пары 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу — 2023 среди женщин, который проходит в Италии, Германии, Бельгии и Эстонии.

Волейбол. Чемпионат Европы – 2023, женщины. Пары 1/8 финала:

Нидерланды – Швейцария

Болгария – Словакия

Сербия – Швеция

Чехия — Украина

Италия — Испания

Франция — Румыния

Турция — Бельгия

Польша – Германия.

Напомним, что чемпионат Европы завершится 3 сентября. Матчи первого раунда плей-офф пройдут во Флоренции и Брюсселе.