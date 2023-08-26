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Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023

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Молодцы ребята, поздравляем

Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023

XSport

UA-Футбол
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Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023, проходящем в эти дни в немецком Дуйсбурге.

Состав команды: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.

На дистанции 500 метров наши спортсмены показали результат 1.32,725 минут. Золотую у представителей Испании (01.30.808), а серебро досталось полякам (01.32.373).

Напомним, что ранее Людмила Лузан и Валерия Терета завоевали лицензию на ОИ-2024.

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В статье: гребля на байдарках и каноэ
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