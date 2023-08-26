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Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023
Молодцы ребята, поздравляем
XSport
Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023, проходящем в эти дни в немецком Дуйсбурге.
Состав команды: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.
На дистанции 500 метров наши спортсмены показали результат 1.32,725 минут. Золотую у представителей Испании (01.30.808), а серебро досталось полякам (01.32.373).
Напомним, что ранее Людмила Лузан и Валерия Терета
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