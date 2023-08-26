Украинская каноэ-четверка завоевала бронзу на чемпионате мира 2023, проходящем в эти дни в немецком Дуйсбурге.

Состав команды: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Дмитрий Янчук и Тарас Мищук.

На дистанции 500 метров наши спортсмены показали результат 1.32,725 минут . Золотую у представителей Испании (01.30.808), а серебро досталось полякам (01.32.373).