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Даниил Ушаков принес сборной Украины серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку

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Даниил Ушаков принес сборной Украины серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку

Фото: Sport.ua

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Сборная Украины завоевала награду на юниорском чемпионате мира по велотреку в последний соревновательный день. Напомним, что эта медаль стала для Украины второй на ЧМ, ранее золото нашей команде принес Даниил Яковлев.

Матвей Ушаков получил серебро в гонке на выбывание, отдав первое место испанцу Рубену Санчесу Кордобе. Обладателем бронзовой награды стал итальянец Давиде Стелла.

С одним золотом и одним серебром Украина заняла восьмое место в медальном зачете юниорского ЧМ-2023 с 23 по 27 августа.

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Источник:
Sport.ua

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