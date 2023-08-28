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Даниил Ушаков принес сборной Украины серебро на юниорском чемпионате мира по велотреку
Отличный результат
Фото: Sport.ua
Сборная Украины завоевала награду на юниорском чемпионате мира по велотреку в последний соревновательный день. Напомним, что эта медаль стала для Украины второй на ЧМ, ранее золото нашей команде принес Даниил Яковлев.
Матвей Ушаков получил серебро в гонке на выбывание, отдав первое место испанцу Рубену Санчесу Кордобе. Обладателем бронзовой награды стал итальянец Давиде Стелла.
С одним золотом и одним серебром Украина заняла восьмое место в медальном зачете юниорского ЧМ-2023 с 23 по 27 августа.
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