Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ-2023

Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошёл во Флоренции (Италия), представительницы Нидерландов нанесли поражение команде Болгарии.

Соперник сборной Нидерландов в матче за выход в финал чемпионата Европы определится в противостоянии команд Сербии и Чехии.

Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала

Нидерланды – Болгария — 3:0 (25:11, 25:13, 25:19)

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала.