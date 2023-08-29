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Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ-2023

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Женская команда стала первым полуфиналистом

Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал ЧЕ-2023

Новина українською

Женская сборная Нидерландов по волейболу вышла в полуфинал чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче, который прошёл во Флоренции (Италия), представительницы Нидерландов нанесли поражение команде Болгарии.

Соперник сборной Нидерландов в матче за выход в финал чемпионата Европы определится в противостоянии команд Сербии и Чехии.

Чемпионат Европы. Женщины. 1/4 финала

Нидерланды – Болгария — 3:0 (25:11, 25:13, 25:19)

В турнире принимают участие 24 сборные, разделённые на четыре группы по шесть сборных в каждой. По четыре лучшие команды из каждой группы вышли в 1/8 финала.

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В статье: Национальная сборная Нидерландов
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