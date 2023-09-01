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Угис Крастиньш: В этом году все важные матчи нам очень тяжело даются

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Тренер подвел итоги

Угис Крастиньш: В этом году все важные матчи нам очень тяжело даются

Новина українською

Сборная Украины по волейболу провела второй матч на чемпионате Европы по волейболу. Украинцы на тай-брейке уступили команде Хорватии.

По завершении поединка главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш поделился эмоциями от поражения.

"Что сказать? Я даже не знаю, что сказать. Плохо сыграли. Не сыграли так, как можем. В этом летнем сезоне у нас очень тяжело идут игры, в которых мы под давлением. Особенно это показывает пятая партия. партии летом не выиграли. Это значит, что мы не можем справиться сами с собой".

"Мы первую партию хорошо подавали, хорошо блокировали. Но уже тогда появились ненужные ошибки, которые - было понятно - рано или поздно могут повлиять на игру. Есть такие ситуации, в которых если ты уверен в своей игре, то должен их выигрывать. А мы неуверенно играли.Потому в начале второй партии было видно, что это нам может дорого стоить.Не смогли справиться действительно. В элементарных ситуациях.Не знаю, как это объяснить.Где-то, наверное, стресс, потому что мы перед эпизодом договариваемся, что и как сделать, и реально легкий мяч падает, и кто-то из игроков просто застывает на месте. Пожалуй, какие нервы. Как я уже говорил, в этом сезоне все такие игры нам очень тяжело даются".

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В статье: Угис Крастиньш
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Источник:
Суспільне Спорт

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