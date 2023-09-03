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Харлан наслаждается последними мгновениями в 32. Видео

Другие виды
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Завтра праздник

Харлан наслаждается последними мгновениями в 32. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завтра, 4 сентября будет праздновать свой 33 день рождения. Сегодня же наша спортсменка провожает свои 32 года весельем и отдыхом. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Юлия Левченко нашла для себя новое хобби.

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В статье: Ольга Харлан
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