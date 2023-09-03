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Харлан наслаждается последними мгновениями в 32. Видео
Завтра праздник
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан завтра, 4 сентября будет праздновать свой 33 день рождения. Сегодня же наша спортсменка провожает свои 32 года весельем и отдыхом. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Юлия Левченко
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