Капитан сборной Украины по волейболу прокомментировал поражения национальной команды на Евро-2023

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий рассказал о причинах поражения нашей команды в первых трех матчах Евро-2023. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Что произошло? Если вы за игру, я не знаю честно. У меня нет ответа. У меня уже кончились ответы. У меня дохрена вопросов, но закончились ответы. У меня нет ответа на эти вопросы, ноль просто. Ни для себя, ни для кого. Если даже просто придумать, я не могу этого сделать.

У нас какая-то фигня происходит на площадке, непонятно почему. Что-то мы боимся, что-то куда-то зажимаемся, не берем на себя ответственность. Это самая большая проблема, что мы не берем на себя ответственность. Это самое важное. Каждый из нас должен брать на себя ответственность и тогда что-то может получиться

Это не катастрофа. Это, с одной стороны, нормально. Давайте так. До 2016 за волейбол в нашей стране не то, что никто не знал, никто даже не упоминал. 2017 уже начали говорить после Золотой Евролиги, которую мы выиграли. После Евро-2019 начинали писать, там уже рассказывали людям правила, но до сих пор не знают правила, до сих пор не знают фамилий.

Если бы вы не знали Зинченко, Шевченко… Может, я сравниваю кого-то, но это спорт, да и то спорт. И у нас не хуже результаты, чем у супер-крутой сборной Украины по футболу.

У каждой сборной есть [проседания по игре]. Французы выиграли Олимпиаду – бах, потом уже негде. Турки тоже все лето бомбили, бомбили – а сейчас румынам проиграли. Италия, она держится еще, но у них скамеечка такая, что три команды можно вызвать, и все приедут и сыграют. Всё в форме.

Так что какой-то катастрофы нет. Надо как-нибудь это решить. Мне кажется, что немного нужно просто так выключиться и кайфовать в игре. Потому что мы, вроде, первую партию кайфуем, чемпионы. Нас можно поздравить. Я думаю, будь медали, нам бы их уже вручили после трех игр по первой партии.

Это напряжение из-за давления за результат? Я без понятия. Я не могу залезть в их голову. Мне не страшно ничего. Я нормально играю, им рассказываю тысячу раз. Надо кайфовать. Если никто не будет кайфовать, у нас ничего не будет. До этого мы кайфовали сколько лет, а сейчас что-то перестало" – сказал он.