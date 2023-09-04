  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Другие виды
(1 голосов)

Трансляция матча чемпионата Европы

Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча

Збірна України з волейболу U22 / cev.eu

Новина українською

В понедельник 4 сентября состоится поединок мужского чемпионата Европы, в котором сборная Украины встретится с Финляндией. Поединок состоится в Варне (Болгария). Игра начнется в 17:30 по киевскому времени.

ЧЕ-2023. Варна

Начало в 17:30

Финляндия - Украина

По теме
yellow-arrow
Украина, Польша и страны Балтии бойкотировали конгресс CEV из-за приглашения представителей РФ и Беларуси
yellow-arrow
Крастиньш об игре с Болгарией: Кто не рискует, тот не живет в Юрмале
yellow-arrow
Капитан сборной Украины по волейболу прокомментировал поражения национальной команды на Евро-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Европы по волейболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде