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Украина - Финляндия: смотреть онлайн, прямая трансляция матча
Трансляция матча чемпионата Европы
Збірна України з волейболу U22 / cev.eu
В понедельник 4 сентября состоится поединок мужского чемпионата Европы, в котором сборная Украины встретится с Финляндией. Поединок состоится в Варне (Болгария). Игра начнется в 17:30 по киевскому времени.
ЧЕ-2023. Варна
Начало в 17:30
Финляндия - Украина
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