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Скалолазы Ярослав Ткач и Константин Павленко принесли сборной Украины медали
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Фото: scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net
Украинские скалолазы завершают сезон двойным пьедесталом на этапе Кубка Европы в итальянской Болонье
Победил Ярослав Ткач с результатом 5:32 секунды. Константин Павленко стал серебряным призером, проиграв соотечественнику шесть сотых секунды.
По итогам сезона, в общем зачете Континентального кубка украинцы заняли следующие места:
Золото: Ярослав Ткач.
Серебро: Григорий Ильчишин.
Бронза: Константин Павленко; Алина Щигарева.
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Источник:Міністерство молоді та спорту України
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