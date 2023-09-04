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Скалолазы Ярослав Ткач и Константин Павленко принесли сборной Украины медали

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Скалолазы Ярослав Ткач и Константин Павленко принесли сборной Украины медали

Фото: scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net

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Украинские скалолазы завершают сезон двойным пьедесталом на этапе Кубка Европы в итальянской Болонье

Победил Ярослав Ткач с результатом 5:32 секунды. Константин Павленко стал серебряным призером, проиграв соотечественнику шесть сотых секунды.

По итогам сезона, в общем зачете Континентального кубка украинцы заняли следующие места:

Золото: Ярослав Ткач.

Серебро: Григорий Ильчишин.

Бронза: Константин Павленко; Алина Щигарева.

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