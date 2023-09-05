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Алькарас стал вторым самым молодым игроком, достигшего четырёх четвертьфиналов подряд на ТБШ

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Испанец одержал уверенную победу

Алькарас стал вторым самым молодым игроком, достигшего четырёх четвертьфиналов подряд на ТБШ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист и первая ракетка мира Карлос Алькарас благодаря победе во встрече с итальянцем Маттео Арнальди вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Таким образом, испанец стал вторым самым молодым теннисистом в истории, которому удавалось достичь четырёх четвертьфиналов подряд на турнирах "Большого шлема".

Серия началась ещё с прошлогоднего US Open, где Алькарас стал обладателем своего первого титула "Большого шлема" в карьере.

20-летний теннисист оказался старше лишь Бьорна Борга, который сделал подобную серию в середине 1970-х годов в возрасте 19 лет.

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В статье: Карлос Алькарас
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