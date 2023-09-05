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Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в 1/8 финала ЧЕ-2023

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Сине-желтые переиграли Испанию

Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в 1/8 финала ЧЕ-2023

Фото: ГО "Федерація волейболу України/Автор - невідомий

Новина українською

В решающем поединке за последнюю путевку в 1/8 финала ЧЕ-2023 национальная сборная Украины убедительно отыграла против команды Испании и теперь займет третью или четвертую позицию в своей группе (окончательное положение команд определится после поединка между Словенией и Болгарией)

Группа В. Варна. 5-й тур.

Украина – Испания 3:0 (25:21, 25:21, 25:19)

Украина: Семенюк (набрал 9 очков), Синица (2), Плотницкий (15), Щуров (1), Ковалев (12), Тупчий (15); Бойко (л), Кучер (1).

В 1/8 финала Украина сыграет против Франции или Португалии.

Также в следующий пробились сборные Италии, Сербии, Германии, Словении, Болгарии, Хорватии, Нидерландов, Польши и Румынии.

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