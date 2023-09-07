Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Желтяков принес серебро Украине на юниорском чемпионате мира по плаванию
Отличный результат
Фото: opentv.media
Украинец Александр Желтяков занял второе место на юниорском чемпионате мира по плаванию.
Напомним, что соревнования проходят в Израиле.
Украинец завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине, установив рекорд Украины – 24,91 с.
Победу в соревнованиях одержал Мирослав Кнедла, а топ-3 замкнул Юлисес Саравия.
Чемпионат мира по плаванию среди юниоров
1. Мирослав Кнедла (Чехия) – 24,80
2. Александр Желтяков (Украина) – 24,91
3. Юлисес Саравия (Аргентина) – 25,02
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Тренажерка и видеоигры. Источники в Челси предположили, что мешает раскрыться Мудрику
- САП и НАБУ выдвинули Коломойскому подозрения в хищении более девяти миллиардов гривен Приватбанка
- Нидерланды – Греция. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 07.09.2023
- Мужская сборная Украины по волейболу пробилась в 1/8 финала ЧЕ-2023
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн