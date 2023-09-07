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Александр Желтяков принес серебро Украине на юниорском чемпионате мира по плаванию

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Александр Желтяков принес серебро Украине на юниорском чемпионате мира по плаванию

Фото: opentv.media

Новина українською

Украинец Александр Желтяков занял второе место на юниорском чемпионате мира по плаванию.

Напомним, что соревнования проходят в Израиле.

Украинец завоевал серебро на дистанции 50 метров на спине, установив рекорд Украины – 24,91 с.

Победу в соревнованиях одержал Мирослав Кнедла, а топ-3 замкнул Юлисес Саравия.

Чемпионат мира по плаванию среди юниоров

1. Мирослав Кнедла (Чехия) – 24,80

2. Александр Желтяков (Украина) – 24,91

3. Юлисес Саравия (Аргентина) – 25,02

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