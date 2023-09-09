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Плотницкий о матче с Португалией: Должны играть на все 100%, будет трудно
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Фото: cev.eu / Автор неизвестен
Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал ожидания от матча 1/8 финала Евро-2023 против команды Португалии. Его слова цитирует пресс-служба ЕКВ:
"Наверное, это будет трудный матч. У Португалии хорошая команда. У них хороший связующий, хороший диагональный. Мы должны играть на все 100%, чтобы, возможно, нам было легче играть. Мы хотим уехать в Рим, и наш следующий шаг – матч против Португалии" – сказал он.
Напомним, что матч Украина – Португалия состоится сегодня, 9 сентября, в 20:30 по киевскому времени.
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