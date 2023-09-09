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Харлан бросила вызов Зеленскому: После победы сойдемся в поединке. Фото

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Харлан бросила вызов Зеленскому: После победы сойдемся в поединке. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками очередным фото. Наша спортсменка побывала на церемонии вручения государственных наград от президента Владимира Зеленского. Фото с торжества Ольга разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ярослава Магучих установила новое историческое достижение.

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В статье: Ольга Харлан Владимир Зеленский
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