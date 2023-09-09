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Харлан бросила вызов Зеленскому: После победы сойдемся в поединке. Фото
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Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками очередным фото. Наша спортсменка побывала на церемонии вручения государственных наград от президента Владимира Зеленского. Фото с торжества Ольга разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ярослава Магучих
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