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Угис Крастиньш: Наша задача – заманить Словению в ловушку и навязать свою игру
Комментарий наставника команды
Главный тренер сборной Украины по волейболу Угис Крастиньш поделился своими впечатлениями от
– Португальцы хорошо играли в этом чемпионате. Знали, что их сильнейшая сторона – это защита, которую с первого удара не всегда удастся победить. Что должны быть терпеливы и доигрывать каждый мяч до свистка. Потому что особенность португальцев – они дерутся и бегают за каждым мячом. И понимали, что каждый, кто выйдет на подачу, будет рисковать по полной, потому в группе они таким образом преуспели.
– Вы остались довольны игрой своей команды?
– На 75%. Будем двигаться вперед понемногу, не надо бежать впереди поезда.
– Оцените игру Владислава Щурова.
– Он еще молодой игрок и ему нужно понимать, что для него каждая игра – это следующий шаг в его карьере. Он на таком уровне еще не играл, в таких матчах не участвовал. Но он справился, молодец. С эмоциями провел хороший матч.
– Выходя на матч с Португалией, Вы наверняка уже знали результат поединка Словения – Турция. Что скажете?
– Это чемпионат Европы и здесь все отдают свои силы ради победы. Было видно, что матч получился нервным. Турецкие волейболисты дали серьезное сражение. Особенно запомнился Адис Лагумджия, который принял невероятную форму: перед четвертой партией он один набрал половину очков и словенцам из-за этого было не очень комфортно. Было видно, что словенцы нервничали, и у них подача не летела. Когда они поняли, что находятся на волоске от поражения, то приложили все усилия, чтобы спасти положение.
– Готова ли и сборная Украины навязать Словении такую же борьбу?
– Будем готовиться. Очень важно, чтобы у нас полетела своя подача.
– Что измените в планах подготовки к четвертьфиналу?
– Давайте не будем забегать вперед. Наши статистики и аналитики сядут за компьютер и дадут необходимую информацию. Наша задача, образно говоря, заманить их в ловушку, чтобы они играли так, как нам удобно. Но это непростая задача, потому что они опытные игроки. Недаром они трижды подряд играли в финале чемпионатов Европы – сказал Угис.
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