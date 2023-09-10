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Плотницкий: Словения – ТОП команда, нет никаких вопросов

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Комментарий капитана

Плотницкий: Словения – ТОП команда, нет никаких вопросов

Фото: cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Капитан сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий поделился своими впечатлениями от матча 1/8 финала Евро 2023 и рассказал о планах команды на поединок 1/4 финала против Словении. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

– Думаю, сегодня мы еще лучше выдержали концентрацию за игру, чем в матче с Испанией. В первой партии была только одна задержка. И все. Да еще есть, куда расти.

– Португалия оказалась слабее, чем вы представляли?

– Не могу так сказать. Скорее всего, они как испанцы. Эти две команды почти одинаковы. Мы в первой партии очень хорошо придержали португальцев, и они говорили мне, что не знали, что им делать, куда бить. Во второй партии у соперников начало выходить, но из-за наших ошибок. Мы начали немного в руки им сбрасывать. И давали простор, чтобы они забивали. А потом в третьей партии снова все стало на свои места, к тому же мы удачно сыграли в защите.

– Впереди снова Словения, с которой вы уже здесь встречались. Какие сейчас ощущения?

– Отдохнем и будем смотреть. У нас в волейболе есть свои так называемые друзья. Раньше были сербы, потом турки, сейчас словенцы. Попробуем их пройти. Думаю, игра заключается в том, кто меньше допустит ошибок и у кого будет большая концентрация от первого до последнего. Он и победит.

– Словения на старте плей-офф отыгралась с 0:2 в матче с Турцией. Ожидали ли такого результата?

– Ожидали, что будет борьба, но такой сюжет вряд ли. Словения – это топ-команда и здесь нет никаких вопросов. Она еще раз показала, что способна возвращаться в игру и выигрывать. Что касается турецкой сборной, то надо понимать, что она уже играет таким составом, наверное, лет 10 лет. Когда я пришел в сборную, они те же были. У них все круто: тренеры меняются, все у них есть, хорошие условия. Волейбол в Турции продолжает развиваться, так это нормально, что они так сыграли - сказал Олег.

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В статье: Олег Плотницкий сборная Украины по волейболу
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