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Харлан поблагодарила силы ПВО за работу ночью. Фото

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Они действительно самые лучшие

Харлан поблагодарила силы ПВО за работу ночью. Фото

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поблагодарила силы противовоздушной обороны Украины за их работу этой ночью. Соответствующий пост титулованная украинка разместила на своей странице в Instagram.

Харлан поблагодарила силы ПВО за работу ночью. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Харлан вызвала президента Украины на бой.

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В статье: Ольга Харлан
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