Харлан поблагодарила силы ПВО за работу ночью. Фото

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка поблагодарила силы противовоздушной обороны Украины за их работу этой ночью. Соответствующий пост титулованная украинка разместила на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее Харлан вызвала президента Украины на бой.