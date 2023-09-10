Семенюк о победе над Португалией: Это командный результат, не важно кто как играл

Центральный блокирующий сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк поделился своими впечатлениями от матча 1/8 финала Евро 2023 и рассказал о планах команды на поединок 1/4 финала против Словении. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

– В первую очередь хочу поздравить команду и всех причастных к этому успеху. Есть победа. Но мы уже пытаемся забыть о ней. Теперь вся концентрация на следующем матче против Словении. Нужно разобрать те ошибки, которые мы совершали в игре с ними на групповом этапе и постараться в предстоящем поединке свести их к минимуму.

– За счет чего победили Португалию?

– Это командный результат. Не важно, как я играл, кто и как подал эйсы или блокировал. Командный результат – 3:0. Это победа, и мы дальше двигаемся вперед.

– Вам игра понравилась?

– Да, конечно, счет 3:0. Это была самая главная задача. Мы взяли игру и взяли свое.

– Вы уже начали говорить о предстоящем матче со Словенией. То есть играть с ними можно и добиваться положительного результата?

– Я думаю не о том, как с ними играть, а как вести свою игру. Это самое главное – наша задача – преодолеть свои эмоции и идти только вперед. Тогда и будет результат, который нам нужен.

– К залу в Варне уже привыкли?

– Конечно, игра ведь со Словенией будет уже седьмой в этом зале на нынешнем Евро. Потому здесь никаких проблем нет. Хочется как можно быстрее провести следующую игру пока мы еще в хорошей форме, с эмоциями.

– И в завершение вопроса, который не относится к волейболу. Как вы выступаете на чемпионате Европы на фоне обстрелов украинских городов?

– Это очень тяжело, когда постоянно следишь за новостями. Но в день матча пытаемся отвлекаться, потому что это отнимает много сил и эмоций. Пытаемся не обращать внимания, но все равно это тяжело – сказал он.